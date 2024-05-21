Уровень воды в Иртыше у Омского Усть-Ишима понизился еще на 3 см

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Снижение уровня воды в реках Иртыш и Ишим продолжается в пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе Омской области, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима продолжает медленно снижаться и сейчас составляет 942 см (-3 см за сутки). На спад идет и вода в реке Ишим в районе с.Орехово. На данный момент уровень составляет 1517 см (-15 см за сутки)", - написал Хоценко в своем телеграм-канале во вторник.

Он добавил, что в настоящее время сотрудники МФЦ продолжают прием заявлений от пострадавших от весеннего паводка жителей на получение единовременной финансовой помощи.

Как сообщалось, власти Омской области начали выплачивать единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей всем пострадавшим от паводка с конца прошлой недели.

Жителям района, чье имущество пострадало от затопления, предусмотрены и другие региональные выплаты: по 50 тыс. рублей будут выплачивать тем, кто лишился своего имущества частично; тем же, чье имущество пострадало полностью, выплатят по 100 тыс. рублей.

Также сообщалось, что введение в регионе ЧС федерального уровня позволит привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций жителям и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов. Однако оценить причиненный ущерб комиссии смогут только после ухода воды из домов.

По данным МЧС России на понедельник, в Усть-Ишимском районе, где сложилась наиболее сложная паводковая обстановка, остаются затопленными 610 жилых домов и 1 тыс. 39 приусадебных участков.

С 17 мая по решению правительственной комиссии в регионе объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В безопасные места из зоны паводка эвакуированы 2 тыс. 41 человек, в том числе 704 ребенка; из них 292 человека, в том числе 111 детей, размещены в восьми пунктах временного размещения.