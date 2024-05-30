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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Иртыш у Тобольска за сутки поднялся на 4 см

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды растет по всему течению реки Иртыш в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в четверг.

Так, согласно замерам, уровень воды в Иртыше в городе Тобольске за сутки повысился на 4 см, до 765 см (критическая отметка составляет 853 см).

В селе Уват, райцентре Уватского района, река к утру 30 мая поднялась на 5 см, до 1140 см; в селе Демьянском этого же района - на 3 см, до 936 см.

В Тобольске на случай паводка создано 600 мест для временного размещения горожан, в резерве - еще 3 тыс. мест.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам, паводок на Иртыше в Тобольске ожидается длительным.

Исторический минимум уровня воды в Иртыше в Тобольске был зарегистрирован в 1967 году - 215 см, максимум - в 1941 году, тогда вода поднялась до отметки в 950 см.

Максимальный уровень воды в Иртыше в Увате ожидается до 1290 см (критический уровень - 1285 см), в Демьянском - до 1090 см (критический уровень - 1064 см). Пик паводка в Уватском районе, самом северном районе Тюменской области, прогнозируется к середине июня.

Хроника 30 марта – 30 мая 2024 годаПаводок в России
Иртыш Тобольск
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