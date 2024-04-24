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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Минфин предложил ограничить строительство в местах с рисками стихийных бедствий

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минфина Антон Силуанов предложил ужесточить выдачу разрешений на строительство жилья в местах, где существуют риски паводков и других неблагоприятных природных явлений. Он заявил об этом президенту Владимиру Путину на совещании о ликвидации последствий весенних паводков.

"Все-таки, может быть, нам ужесточить выдачу разрешений на строительство в местах, где есть риски паводков, оползней и так далее. Потому что сегодня мы видим, произошли вот эти события, в том числе там, где стройка во многом, наверное, и не должна была осуществляться. Поэтому, мне кажется, что в таких местах надо посмотреть еще раз разрешения и права на строительство жилья с тем, чтобы не было таких рисков, которые, к сожалению, реализовались", - сказал министр.

Завершая совещание, Путин напомнил, что по мере того, как вода будет уходить, власти вернутся к обсуждению вопросов, связанных с текущими паводками. Он отметил, что самым важным впоследствии будет вопрос восстановления жилья.

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Хроника 30 марта – 24 апреля 2024 годаПаводок в России
Антон Силуанов Минфин Владимир Путин
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