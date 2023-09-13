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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Президент РАН отметил возросшую значимость российских научных исследований

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Росси возросла востребованность научных исследований в изменившихся условиях, сообщил на сессии ВЭФ президент Российской Академии наук Геннадий Красников.

"На сегодняшний день возникла востребованность научных исследований. Если буквально до этого основные показатели в научных институтах были связаны с публикационной активностью, и чтобы обязательно в международных журналах. Они не совсем координировались с востребованностью в наших исследованиях для наших высокотехнологичных продуктов. Да они особо были и не нужны, потому что наши высокотехнологичные компании (...) спокойно покупали новые технологии", - заявил он

По его словам, сейчас актуальным стал вопрос, связанный с формированием новых технологических цепочек - от фундаментальных, поисковых исследований, опытно-конструкторских работ до выхода на конечно изделие.

"Это самая главная задача, которую мы видим, чтобы формировать такие цепочки, в том числе для решения региональных задач. Их здесь очень много. Это и экология, изучение вопросов климата, вопросов развития сырьевой базы, переработки", - отметил президент РАН.

Кроме того, он отметил, что после начала СВО стала очевидна необходимость создания независимой научной базы.

"После событий, связанных с прошлым годом, когда началась спецоперация, у нас наступила другая жизнь, в санкционном плане, маски сброшены. Мы увидели, что мы должны строить свою независимую научно-технологическую базу. Это не значит, что мы все должны импортозаместить, но есть ключевые направления, где страна, чтобы была независимой, она должна иметь свои в первую очередь высокотехнологичные направления и развивать их", - заключил Красников.

Геннадий Красников РАН СВО
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