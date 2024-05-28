Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Минцифры до конца лета определит механизм отбора ИТ-компаний, обязанных обучать студентов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует до конца лета определиться с механизмом, по которому на крупные ИТ-компании будут возлагаться обязательства по обучению студентов ИТ-специальностей в обмен на право продлить отраслевые льготы, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

Ранее он уже заявлял об идее обусловить продление льгот ИТ-компаниям их обязательным участием в обучении студентов профильных специальностей. Такое обязательство будет возложено на крупные ИТ-компании, уточнял министр. Предполагается, что объем выполненных обязательств должен будет подтверждаться вузами, а для Минцифры такое подтверждение будет основанием для пролонгации льгот ИТ-компании.

Как сообщил Шадаев во вторник, сейчас механизм реализации этой инициативы обсуждается с ИТ-компаниями.

"Формулы пока детальной нет, но мы ее активно обсуждаем с ИТ-индустрией. Я думаю, до конца лета выработаем определенную формулу, как это будет выглядеть", - сказал Шадаев в ходе "TAdviser SummIT 2024".

Он отметил, что на малый бизнес и стартапы это обязательство возлагаться не будет. "Но если компания все-таки уже выросла и является активным участником рынка и получает льготы, то мы будем, конечно, обсуждать и просить ее в определенном смысле часть дополнительных каких-то выручки, прибыли от получения льгот направить на повышение качества образования в вузах", - сказал министр.

По его словам, ИТ-компании с готовностью обсуждают с министерством эту идею, несмотря на то, что это повлечет дополнительные затраты для них. "По крайней мере, первые дискуссии показывают, что, в общем, достаточно такое ответственное отношение. Мы ожидали реакцию какую-то совсем жесткую, но нет: с нами конструктивно обсуждают, в каких случаях, с каким объемом выручки, как должна будет выглядеть механика, система администрирования", - рассказал глава Минцифры.

Шадаев отметил, что крупнейшие технологические компании (бигтех) уже давно работают с ведущими ИТ-вузами страны, открывая в них кафедры, участвуя в подготовке студентов. Однако это касается лишь 5-7 вузов в стране, а идея Минцифры состоит в том, чтобы распространить эту практику на все вузы страны, сказал министр.

Он сообщил, что за последние годы количество бюджетных мест на ИТ-специальности выросло в 2,5 раза, и теперь стоит задача обеспечить высокое качество подготовки студентов.

"Воронка" тех, кто хочет связать свою жизнь с ИТ, выросла. Ребята идут в региональные вузы, в том числе, получать ИТ-специальность. Но там мы не видим бигтехов. То есть мы "воронку" создали, спрос на ИТ-специальности высокий. Но мы понимаем, что качество мы обеспечить не можем в таких масштабах", - сетует чиновник.

"Поэтому если мы говорим, что наша задача – 125-150 тыс. ежегодно абитуриентов, дать им качественное ИТ-образование и сделать это по всей стране во всех вузах, то здесь, к сожалению, единственный вариант, который мы нашли для себя – тиражировать лучшую практику по бигтеху, которые делают это добровольно, но только в таких супер-вузах, все-таки распространить ее на всю страну, фактически за каждым вузом закрепить одну или несколько крупных ИТ-компаний, в том числе – региональных компаний, чтобы они в этом смысле вкладывали в подготовку кадров", - разъяснил Шадаев идею Минцифры.

Минцифры IT Максут Шадаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин 29 мая не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности

ГИБДД РФ вновь переименована в Госавтоинспекцию

Кабмин РФ считает преждевременной разблокировку соцсети X

Один из адвокатов Навального признал вину в участии в экстремистском сообществе

Четыре кандидата в космонавты "Роскосмоса" отобраны по итогам открытого набора

Четыре кандидата в космонавты "Роскосмоса" отобраны по итогам открытого набора

Дума приняла закон о праве россиян самостоятельно продавать ипотечные квартиры

Дума приняла закон о праве россиян самостоятельно продавать ипотечные квартиры

Дума денонсировала соглашение о центрах науки и культуры в Москве и Киеве

К российско-китайскому проекту создания лунной базы присоединились 12 стран

ГАИ сосредоточит камеры фотовидеофиксации на самых аварийных участках

ГАИ сосредоточит камеры фотовидеофиксации на самых аварийных участках

Аэропорт Элисты после двухлетнего перерыва принял первый рейс

Аэропорт Элисты после двухлетнего перерыва принял первый рейс
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });