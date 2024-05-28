Минцифры до конца лета определит механизм отбора ИТ-компаний, обязанных обучать студентов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует до конца лета определиться с механизмом, по которому на крупные ИТ-компании будут возлагаться обязательства по обучению студентов ИТ-специальностей в обмен на право продлить отраслевые льготы, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

Ранее он уже заявлял об идее обусловить продление льгот ИТ-компаниям их обязательным участием в обучении студентов профильных специальностей. Такое обязательство будет возложено на крупные ИТ-компании, уточнял министр. Предполагается, что объем выполненных обязательств должен будет подтверждаться вузами, а для Минцифры такое подтверждение будет основанием для пролонгации льгот ИТ-компании.

Как сообщил Шадаев во вторник, сейчас механизм реализации этой инициативы обсуждается с ИТ-компаниями.

"Формулы пока детальной нет, но мы ее активно обсуждаем с ИТ-индустрией. Я думаю, до конца лета выработаем определенную формулу, как это будет выглядеть", - сказал Шадаев в ходе "TAdviser SummIT 2024".

Он отметил, что на малый бизнес и стартапы это обязательство возлагаться не будет. "Но если компания все-таки уже выросла и является активным участником рынка и получает льготы, то мы будем, конечно, обсуждать и просить ее в определенном смысле часть дополнительных каких-то выручки, прибыли от получения льгот направить на повышение качества образования в вузах", - сказал министр.

По его словам, ИТ-компании с готовностью обсуждают с министерством эту идею, несмотря на то, что это повлечет дополнительные затраты для них. "По крайней мере, первые дискуссии показывают, что, в общем, достаточно такое ответственное отношение. Мы ожидали реакцию какую-то совсем жесткую, но нет: с нами конструктивно обсуждают, в каких случаях, с каким объемом выручки, как должна будет выглядеть механика, система администрирования", - рассказал глава Минцифры.

Шадаев отметил, что крупнейшие технологические компании (бигтех) уже давно работают с ведущими ИТ-вузами страны, открывая в них кафедры, участвуя в подготовке студентов. Однако это касается лишь 5-7 вузов в стране, а идея Минцифры состоит в том, чтобы распространить эту практику на все вузы страны, сказал министр.

Он сообщил, что за последние годы количество бюджетных мест на ИТ-специальности выросло в 2,5 раза, и теперь стоит задача обеспечить высокое качество подготовки студентов.

"Воронка" тех, кто хочет связать свою жизнь с ИТ, выросла. Ребята идут в региональные вузы, в том числе, получать ИТ-специальность. Но там мы не видим бигтехов. То есть мы "воронку" создали, спрос на ИТ-специальности высокий. Но мы понимаем, что качество мы обеспечить не можем в таких масштабах", - сетует чиновник.

"Поэтому если мы говорим, что наша задача – 125-150 тыс. ежегодно абитуриентов, дать им качественное ИТ-образование и сделать это по всей стране во всех вузах, то здесь, к сожалению, единственный вариант, который мы нашли для себя – тиражировать лучшую практику по бигтеху, которые делают это добровольно, но только в таких супер-вузах, все-таки распространить ее на всю страну, фактически за каждым вузом закрепить одну или несколько крупных ИТ-компаний, в том числе – региональных компаний, чтобы они в этом смысле вкладывали в подготовку кадров", - разъяснил Шадаев идею Минцифры.