Мужчина пострадал при падении БПЛА на стоянке в белгородской Борисовке

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении украинского дрона на территории Борисовского района.

"Поселок Борисовка Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией на стоянку коммерческого предприятия пострадал один мирный житель, который в момент атаки находился в автомобиле. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

При атаке на стоянке повреждены девять автомобилей, из них три с последующим возгоранием.