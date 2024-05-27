Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Силы ПВО уничтожили за ночь 12 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской и Орловской областями, а также Кубанью, сообщило Минобороны России в понедельник.

"Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, а также шесть БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении министерства.

Белгород Брянск Кубань Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Налоговая реформа

Нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить не менее 150 тысяч рублей

Паводок в России

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области продолжает снижаться

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области продолжает снижаться

Один человек погиб в результате падения БПЛА на АЗС в Орловской области

Что произошло за день: воскресенье, 26 мая

Шебекино второй раз за день обстреляно из РСЗО

Путин прибыл в Узбекистан

Комитет Думы предложил нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ на уровне около 150 тыс. руб.

Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону

Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону

Володин считает, что президентство Зеленского на Украине стало нелегитимным

Паводок в России

Иртыш в Тобольске за сутки поднялся на 7 см

Иртыш в Тобольске за сутки поднялся на 7 см
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });