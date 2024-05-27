Силы ПВО уничтожили за ночь 12 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской и Орловской областями, а также Кубанью, сообщило Минобороны России в понедельник.

"Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, а также шесть БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении министерства.