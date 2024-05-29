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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Помощник президента РФ Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета

Помощник президента РФ Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О Секретаре Государственного Совета Российской Федерации", сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается в документе, секретарем Госсовета назначен помощник президента России Алексей Дюмин.

Указ вступает в силу со дня его подписания, уточнили в пресс-службе главы государства.

Дюмин был назначен помощником президента РФ ранее в мае. До этого он занимал пост губернатора Тульской области.

Алексей Дюмин Владимир Путин Госсовет
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