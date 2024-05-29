Что произошло за день: среда, 29 мая

Изменение льготной ставки налога на прибыль для IT-компаний, назначение Алексея Дюмина секретарем Госсовета, уход Дзюбы из "Локомотива"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Льготная ставка налога на прибыль для российских IT-компаний изменится на те же 5 п.п., что и основная, которую планируется повысить с 20% до 25%. С 2025 года IT-сектор впервые за несколько лет вновь будет плательщиком налога на прибыль.

- Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий поправки к закону о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также к Налоговому и Бюджетному кодексам.

- Помощник президента РФ Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета.

- Россия закрыла публикацию данных о производстве бензина. Данные о ценах на нефтепродукты продолжат публиковать. Последним месяцем раскрытия Росстатом данных о производстве бензина стал апрель: за первые четыре месяца 2024 года в РФ было произведено 14,4 млн тонн автомобильного бензина, что на 1,7% меньше, чем в прошлом году.

- В Орске после паводка только 40 частных домов из примерно 6,5 тысяч признаны пригодными для жилья, это менее 1%. Более 43% домов полностью утрачены.

- Садоводы РФ из-за аномальных майских заморозков потеряли более половины будущего урожая, говорится в письме Национального союза производителей плодов и овощей в Минсельхоз. Согласно документу, у предприятий ООО "Агроном-сад", ЗАО "Агрофирма имени 15 лет Октября", ООО "Белгородские яблоки" и ООО "Владимировский сад" погибло от 75% до 100% урожая яблок.

- Апелляционный суд утвердил приговор Игорю Стрелкову (Гиркину): ранее он был приговорен к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремистской деятельности.

- СДЭК возобновил выдачу отправлений в своих пунктах, при этом продолжает работать над полным восстановлением после сбоя.

- Артем Дзюба покидает "Локомотив". Он был в клубе с февраля 2023 года. На его счету 12 голов и девять результативных передач в 39 матчах.