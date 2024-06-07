Путин назвал развитие внутреннего туризма одним из приоритетов долгосрочной стратегии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, назвал развитие внутреннего туризма одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития России.

"Развитие внутреннего туризма - один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии. За шесть лет доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте должна увеличиться до 5%, а количество поездок по стране с размещением в гостиницах - вырасти до 140 миллионов человек. Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений", - сказал он.

Он добавил, что для улучшения облика городов будет продолжено проведение всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также будут запущены программы строительства и благоустройства набережных и парков.

"Отдельным направлением станет реставрация и реконструкция объектов культурного и исторического наследия. К 2030 году по всей стране надо привести в порядок не менее тысячи таких объектов, дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям, служили сбережению и укреплению нашей идентичности, украшали города и села, повышали их туристическую привлекательность", - подчеркнул президент.