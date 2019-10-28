Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство республики

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров взял на себя обязанности премьер-министра региона. Он сообщил об этом на заседании правительства республики в понедельник. Перераспределение властных полномочий он закрепил в указе.

По словам Хабирова, большая часть региональных министерств сохранила свою структуру и руководителей. Сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров получил должность первого вице-премьера Башкирии, он будет отвечать за достижение целевых показателей по нацпроектам и в социально-экономической сфере. Назаров стал врио первого вице-премьера региона 9 сентября 2019 года, после губернаторских выборов. Предполагалось, что он возглавит правительство республики.

Кроме этого, Хабиров разделил Госкомитет по предпринимательству и туризму на два комитета, Минэкономразвития преобразовал в Минэкономразвития и инвестиционной политики. Министерство промышленности и инвестиционной политики стало Министерством промышленности и энергетики, Госкомитет по мониторингу социально-экономического развития стал Госкомитетом по конкурентной политике.

В ноябре 2015 года правительство Башкирии возглавил Рустэм Марданов, до того бывший первым вице-премьером. Президент Рустэм Хамитов с 2012 года до ноября 2015 года совмещал две должности.

В декабре 2018 года Марданов перешел на работу в Уральское управление Банка России, и с тех мор должность премьера была вакантной.

В сентябре 2019 года Хабиров выиграл президентские выборы, получив 82% голосов при явке 71,8%. По Конституции республики, ее глава имеет право формировать правительство региона, назначая премьер-министра, его заместителей и других министров.

Хабиров был врио главы Башкирии с октября 2018 года после досрочной отставки Хамитова. До того он работал в администрации президента и руководил подмосковным Красногорском.