Выборы губернатора Астраханской области назначены на 8 сентября

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Дума Астраханской области назначила выборы губернатора региона на 8 сентября, Единый день голосования, сообщила пресс-служба главы области.

Отмечается, что в этом году в регионе пройдет масштабная избирательная кампания: выборы губернатора, довыборы в облдуму, выборы депутатов органов местного самоуправления, глав муниципальных образований. В общей сложности в области будет замещаться около 1300 мандатов.

Предыдущие выборы губернатора Астраханской области прошли 8 сентября 2019 года. Победителем стал кандидат-самовыдвиженец, врио главы региона Игорь Бабушкин. Он получил 75,63% голосов. Другой кандидат Николай Арефьев (КПРФ) набрал 11,81% голосов, Сергей Сычев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 4,82%, Тимофей Щербаков (ЛДПР) - 5,13%. По данным областного ЦИК, явка составила 33,49%.

В апреле Бабушкин сообщил президенту Владимиру Путину о планах выдвигаться на второй срок.