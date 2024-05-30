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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Москва ждет от талибов выполнения всех обещаний по инклюзивности правительства

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывает, что правительство талибов (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) выполнит все свои обещания международному сообществу, в том числе, в части создания инклюзивного правительства, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

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Журналисты его спросили, остается ли условием для признания Россией правительства талибов из инклюзивность.

"Мы ничего не увязываем. Мы рассчитываем, что движение талибов выполнит все свои обещания, которые ранее они публично давали международному сообществу", - ответил замминистра.

"Но мы ни в коем случае не делаем это каким-то условием, и не увязываем это с их активностью, с их политикой, в том числе, на российском направлении. Смысл такой, что все это существует, все это остается, но мы это не увязываем с тем, что сейчас происходит в наших отношениях", - отметил он.

"Вся наша линия в отношении Афганистана остается без изменений. То предложение, о котором вы говорите, об исключении движения талибов из списков террористических организаций, оно направлено на то, чтобы создать условия для большего вовлечения этого движения в мировое общение. Это также необходимо для того, чтобы укреплять контакты с ними в различных областях, в том числе, в торгово-экономических, без оглядки на какие-то ограничения, которые были введены совершенно в другой ситуации. Движение талибов - это реальность на земле, и мы ее должны учитывать", - подчеркнул Руденко.

В конце мая стало известно, что российские МИД и Минюст рекомендуют отозвать "Талибан" из списка запрещенных террористических организаций. Комментируя эту информацию, глава МИД Сергей Лавров 27 мая отметил, что Совбез ООН талибов как организацию террористической не объявлял. "Но, самое главное, они являются реальной властью, Афганистан нам не безразличен, и небезразличен для наших союзников, прежде всего, в Центральной Азии", - подчеркнул министр.

Президент Владимир Путин 28 мая заявил, что "Талибан" на сегодняшний день является властью в Афганистане, отношения с ними надо выстраивать, исходя из реалий.

Андрей Руденко МИД Афганистан Талибан Совбез ООН
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