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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО
Руслан Кухарук
Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку стать исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

"Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ", - сказал он на встрече с Кухаруком в четверг.

Ранее в четверг губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о своей отставке. "Приняла такое решение, перехожу на другую работу", - сказала она в видеообращении, опубликованном в ее телеграм-канале.

Комарова руководила регионом с 1 марта 2010 года.

Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае Ханты-Мансийского автономного округа. Окончил в 2001 году Тюменский государственный университет по специальности "юриспруденция". Работал в областном департаменте имущественных отношений.

С 2016 года был заместителем главы администрации Тюмени, курировал имущественные отношения. В мае 2018 года был назначен врио главы администрации областного центра. В октябре 2018 года депутаты Тюменской городской думы избрали его главой Тюмени.

Владимир Путин ХМАО Руслан Кухарук Тюмень
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