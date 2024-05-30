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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

МИД заявил, что ответственность за дальнобойные удары по РФ будут нести страны НАТО

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве считают выдуманной дискуссию на Западе по поводу выдачи разрешения Киеву наносить удары западными дальнобойными вооружениями по российской территории, ответственность за них будут нести страны НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это выдуманная дискуссия. В ней просто нельзя участвовать", - сообщила Захарова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что "украинцы не в состоянии самостоятельно использовать Атакамсы, Стормшедоу и Скальпы".

По словам официального представителя МИД РФ, "это возможно только с помощью космической разведки". "Полетное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО", - добавила она.

"В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать - в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И нечего западникам пускать эти лексические пузыри - никаких "разрешений" или "неразрешений" Украине им для этого давать не надо. Это - дело рук натовцев. И отвечать за это придется им", - заявила Захарова.

Ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал страны альянса задуматься над отменой запретов на применение передаваемого Киеву оружия для ударов по России, так как этого, по его словам, требуют изменившиеся реалии в зоне боевых действий.

МИД РФ Мария Захарова НАТО Украина
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