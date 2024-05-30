Байден близок к отмене использования ВСУ американского оружия на территории РФ

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В администрации США продолжаются дебаты об отмене для Украины ограничения на нанесение ударов американским оружием по объектам на территории России, президент Джо Байден близок к тому, чтобы снять этот запрет, пишет The New York Times, ссылаясь на источники.

"Президент Байден приближается к тому, что может оказаться одним из его самых важных решений в войне на Украине: отменить запрет на использование американского оружия на территории России", - говорится в публикации.

Он долгое время "сопротивлялся" разрешению Украине наносить удары американским оружием по территории России из-за опасений, что это может перерасти в прямую конфронтацию США с противником, обладающим ядерным оружием. Сейчас "Белый дом начал официальную, и, вероятно, быструю переоценку того, стоит ли рисковать", пишет газета.

О возможности отмены ограничений, по оценке издания, свидетельствует заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который накануне на пресс-конференции в рамках визита в Молдавию заявил, что Белый дом может "адаптировать" свою позицию.

"Мы всегда принимаем решения о том, что необходимо для того, чтобы Украина могла эффективно продолжать защищать себя", - сказал Блинкен.

Как пишет газета, "некоторые из советников Байдена, говорят, что, по их мнению, изменение его позиции неизбежно".

Тем не менее они считают, что "если президент все-таки изменит свою точку зрения, то, скорее всего, последуют жесткие ограничения на то, как украинцы могут использовать предоставленное Америкой оружие, разрешив атаки на военные объекты, расположенные непосредственно у границ России, которые задействованы в ударах по Украине". При этом Байден сохранит запрет на его применение для нанесения ударов в глубине российской территории или по критически важным объектам инфраструктуры.

Одновременно официальные лица признают, что даже если президент изменит курс, "он, скорее всего, никогда не объявит об этом, и американские артиллерийские снаряды, и ракеты просто начнут падать на российские военные объекты".