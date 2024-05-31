Германия разрешила Украине применять оружие Запада для ударов по целям в РФ

Фото: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Германия дала разрешение Украине использовать поставленное Берлином оружие для ударов по целям на территории России, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

"Украина может использовать для этих целей предоставленное ей оружие в соответствии с ее международно-правовыми обязательствами, включая оружие, которое поставили мы", - приводит Bloomberg слова Хебештрайта.

В свою очередь посол Германии в Великобритании Мигель Бергер позднее написал об этом в своем аккаунте в соцсети X.

"Правительство Германии объявляет, что у Украины в соответствии с международным законодательством есть право защищаться от ударов с сопредельной российской территории. Для этих целей Украина может применять немецкое вооружение", - заявил Бергер.

Ранее в пятницу издание Politico со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация США тайно дала Украине разрешение на применение передаваемого Вашингтоном оружия для ударов по территории РФ, но только по районам, граничащим с Харьковской областью. При этом источники издания подтвердили, что удары американским оружием по более отдаленным целям на российской территории по-прежнему под запретом.

Как сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, Пентагону поручили дать Украине точные указания относительно того, какие удары и по каким целям на территории России она может наносить. Соответствующие инструкции подготовил и передал Киеву министр обороны Ллойд Остин через командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг несколько дней назад заявил, что каждая страна на национальном уровне принимает решение по поводу предоставления Украине разрешения на использование оружия для ударов по территории РФ.

Ранее ряд европейских стран выступили против такого шага. Так, по данным западных СМИ, премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила несогласие с использованием оружия, поставляемого Украине, по целям за пределами ее границ.