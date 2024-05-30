Кремль прокомментировал заявления стран НАТО по оружию Украины для ударов по РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Звучащие из стран НАТО заявления по поводу применения Украиной западных вооружений для ударов по территории РФ – это провоцирование нового уровня напряженности и провокация Украины для продолжения бессмысленных боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Страны - члены Североатлантического альянса, Соединенные Штаты особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряженности. Делают это сознательно. Мы слышим очень много воинственных заявлений. Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности", - сказал Песков журналистам в четверг.

По его словам, в Кремле понимают, "что эта тенденция, к сожалению, негативная в их (стран НАТО - ИФ) подходе сохраняется". "Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами намерены продолжать войну с нами – войну в прямом и переносном смысле", - пояснил Песков.

"Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. И это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности", - заключил пресс-секретарь президента.