Губернатор Приморья допускает смену владельцев убыточного ГМК "Дальполиметалл"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" (Приморский край, один из крупнейших в России производителей свинцового концентрата) находится в сложном экономическом положении, не исключен вариант смены собственников, заявил в заксобрании региона губернатор Олег Кожемяко.

"Гораздо хуже ситуация у "Дальполиметалла". В силу того, что он вышел из режима СПИК, который давал льготы, были увеличены объемы выплат по НДПИ, ситуация изменилась на рынке из-за санкционного режима. В общем "Дальполиметалл" сегодня, по докладам руководителей, генерирует убытки", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что в составе владельцев предприятия есть иностранцы, поэтому оно не может претендовать на получение льгот и субсидий из краевого бюджета.

"Мы (правительство Приморья - ИФ) тем инвесторам, так называемым, или учредителям, или хозяевам, которые находятся за рубежом, не можем оказывать меры поддержки, потому что у компании в составе учредителей находится иностранец из недружественного государства. Поэтому краевые меры поддержки сегодня не могут быть предоставлены "Дальполиметаллу". Собственники же пока своих средств не вкладывают. Наверное, там произойдет то же самое, что произошло с "Дальнегорским ГОКом" (национализирован в 2024 году - ИФ)", - отметил губернатор.

"Будут проведены определенные мероприятия, куда выводились денежные средства, каким образом. Есть Росфинмониторинг, который тоже посмотрит все зарубежные счета. Ну и, наверное, нужно подбирать какого-либо инвестора, который обладает достаточным финансовым ресурсом, который сможет провести необходимые геологоразведочные работы", - добавил глава региона.

"Дальполиметалл" еще не раскрывал производственных показателей за 2023 год. В 2022 году предприятие произвело 14 855 тонн свинцового концентрата (основная продукция) и 27 346 тонн цинкового концентра.

Весной 2016 года Арбитражный суд Приморского края по заявлению Федеральной налоговой службы ввел процедуру наблюдения в отношении "Дальполиметалла", в октябре того же года - внешнее управление. В 2017 году суд утвердил мировое соглашение ГМК с кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве. Сумма основного долга составляет 8,5 млрд рублей, в том числе 7,8 млрд рублей перед ООО "Лимкар". Выручка "Дальполиметалла" за 2023 год - 3,6 млрд рублей, чистый убыток - 165,5 млн рублей.

"Дальполиметалл" осуществляет добычу в Приморье полиметаллических руд и их переработку. По информации компании, обеспеченность разведанными балансовыми запасами руд эксплуатируемых месторождений при текущем уровне добычи составляет 14-15 лет.

Компания не раскрывает собственников. Согласно отчету АО за 2019 год, основным владельцем являлась кипрская Chanam Limited (67% капитала). Еще по 16,5% владели Wanester Management Limited и Mimoro Constructions Ltd (обе - Кипр). Актуальной информации нет.