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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

В Орске пригодны для проживания меньше 1% затопленных весной частных домов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Орске городская межведомственная комиссия обследовала примерно 6,5 тысячи жилых частных домов, пострадавших во время весеннего паводка, из них только 40 признаны пригодными для жилья, сообщил мэр города Василий Козупица.

"Более 43% из них полностью утрачены, почти 56% требуют капитального ремонта. Около 40 домов, это менее 1%, вода пощадила, комиссия признала их пригодными для проживания", - написал мэр в Telegram.

По его словам, также будет проведено обследование 123 многоквартирных домов, попавших в зону подтопления. "Как только специалисты оценят состояние строительных конструкций, будем планировать восстановительные работы", - добавил Козупица.

Оренбуржье этой весной столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком. Власти региона оценивают ущерб от него в 40 млрд рублей.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 29 мая 2024 годаПаводок в России
Орск Василий Козупица Оренбургская область
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