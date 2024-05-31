Песков считает суд над Трампом попыткой устранения политических соперников

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - История с судом над экс-президентом США Дональдом Трампом показывает, что в Соединенных Штатах пытаются устранять политических соперников всеми возможными средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что решение суда еще будет оглашено, пока оно еще не оглашалось. Но в целом если говорить про Трампа, - то, что там идет просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно", - сказал Песков журналистам в пятницу, комментируя суд над бывшим американским президентом.

По его словам, это видно всему миру невооруженным взглядом.

Песков не стал комментировать по существу обвинительный вердикт присяжных по делу Трампа.

"Нам очень не нравится, когда говорят что-то извне по решению наших судов. И мы в свою очередь стараемся не комментировать какие-либо другие решения в третьих странах, и в данном случае конкретно эту историю с Трампом", - сказал он.

Ранее сообщалось, что суд присяжных в Нью-Йорке признал бывшего президента США виновным в фальсификации документов. Присяжные сочли Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Теперь суду предстоит определить наказание.