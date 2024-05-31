Предвыборный штаб Байдена и конгрессмены-демократы поддержали вердикт Трампу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вердикт присяжных бывшему американскому президенту Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации показал, что никто не стоит выше закона, заявил предвыборный штаб президента США Джо Байдена.

"Сегодня в Нью-Йорке мы увидели, что никто не стоит выше закона", - говорится в заявлении директора по коммуникациям предвыборного штаба Байдена Майкла Тайлера, которое цитируют американские СМИ.

В штабе отметили, что, несмотря на вердикт присяжных, Трамп остается кандидатом в президенты США от республиканской партии.

"Есть только один способ не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет: через избирательную урну", - напомнил Тайлер.

По его словам, угроза, которую Трамп представляет для демократии, "как никогда велика".

"Второй президентский срок Трампа означает хаос, ущемление свобод американцев и разжигание политического насилия - американский народ отвергнет это в ноябре этого года", - считает Тайлер.

В свою очередь, демократы в Конгрессе приветствовали вынесение обвинительного приговора бывшему президенту Трампу.

Так, член Палаты представителей Максин Уотерс в соцсети X выразила согласие с вердиктом. А Джеррольд Надлер, член Палаты представителей, который возглавлял оба процесса по импичменту Трампа, сказал: "Сегодня в Нижнем Манхэттене восторжествовало правосудие".

"Неустанные попытки бывшего президента Трампа подорвать систему правосудия и верховенство закона не смогли преодолеть ошеломляющие, изобличающие доказательства, представленные окружным прокурором Элвином Брэггом", - сказал он.

"Как я говорил с самого начала этого судебного процесса, никто не стоит выше закона - даже бывший президент", - отметил Надлер.

Тем временем представитель американской администрации Иан Сэмс, комментируя вердикт присяжных, заявил: "Мы уважаем верховенство закона и не имеем дополнительных комментариев ".

Ранее сообщалось, что суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным в фальсификации документов - по всем 34 пунктам обвинения. Теперь суду предстоит определить наказание для 45-го президента США.