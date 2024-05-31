Предвыборная кампания Трампа собрала $34,8 млн после признания его виновным по "делу Сторми Дэниелс"

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Предвыборная кампания кандидата в президенты США и бывшего главы государства Дональда Трампа привлекла около $35 млн после того, как его признали виновным в фальсификации документов, сообщает в пятницу The Hill.

"Спустя несколько минут после того, как вердикт по результатам судебного фарса был оглашен, наша цифровая система сбора средств оказалась перегружена из-за вашей поддержки. Несмотря на временные задержки в сети из-за трафика, президент Трамп собрал $34,8 млн через небольшие пожертвования", - заявили старшие советники по предвыборной кампании Трампа Крис ЛаЧивита и Сьюзи Уайлс.

Они отметили, что благодаря этому был побит рекорд по числу небольших пожертвований за день. При этом около 30% людей, решивших пожертвовать кампании свои деньги, впервые сделали это через платформу WinRed, которую используют республиканцы.

Советники поблагодарили всех доноров кампании за поддержку и заявили, что 5 ноября "американцы вынесут реальный приговор".

В четверг Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Теперь суду предстоит определить наказание для бывшего президента США.

Ранее на этой неделе суд 12 присяжных в Нью-Йорке приступил к обсуждению уголовного дела Трампа. Слушания по делу Трампа стартовали в Нью-Йорке в апреле этого года.

Это первый в истории США случай, когда бывший глава государства предстал перед судом по уголовному делу.

"Дело Сторми Дэниелс"

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс", Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Против Трампа выдвинули обвинения еще по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Политик и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Ранее в этом году Трамп на праймериз де-факто обеспечил себе выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев. Президентские выборы состоятся в ноябре 2024 года.