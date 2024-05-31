Трамп заявил, что "настоящий вердикт" ему вынесут американцы на выборах президента

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, признанный судом присяжных виновным в фальсификации документов, заявил, что не нарушал закон.

"Я полностью невиновен", - цитируют американские СМИ слова Трампа после вердикта присяжных.

"Все это разбирательство было нечестным, ужасным. Настоящий вердикт вынесут граждане США 5 ноября (на президентских выборах - ИФ)", - добавил 45-й президент США.

Ранее Трамп на праймериз гарантировал себе выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии.