Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" рабочее

Движение поездов на красной ветке метро скоро введут в график, сообщила советник заммэра

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Дорожное движение в районе станции столичного метрополитена "Спортивная" рабочее, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Дорожное движение в районе станции метро "Спортивная" рабочее. Затруднений на соседних улицах нет. Ситуационный центр ЦОДД следит за обстановкой", - говорится в телеграм-канале департамента.

Советник заммэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова в свою очередь сообщила, что движение поездов на красной ветке столичного метро скоро введут в график.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил об остановке движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии московского метрополитена от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии московского метро нет, причина была в технической неисправности.