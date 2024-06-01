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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Ветераны-инвалиды СВО с 1 июня начали получать машины с ручным управлением

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Фонд "Защитники Отечества" с 1 июня начал обеспечивать ветеранов специальной военной операции (СВО) автомобилями с ручным управлением, сообщила в субботу руководитель фонда Анна Цивилева.

"Буквально 2 апреля у нас с вами была встреча, где мы отчитывались о своей работе и выступили с инициативой о создании такой возможности, как техническое средство реабилитации - предоставлять ребятам автомобили с ручным управлением для конкретных категорий - для ребят, которых уже невозможно отпротезировать, это с двойной ампутацией нижних конечностей, и ребят, прикованных к инвалидному креслу", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Руководитель фонда отметила, что 1 июня фонд начинает выдавать ветеранам-инвалидам СВО такие автомобили.

Кроме того, по ее словам, фонд начал обеспечивать ветеранов СВО высокофункциональными протезами.

Анна Цивилева Владимир Путин СВО Защитники Отечества
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