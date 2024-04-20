Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Фонд "Защитники Отечества" оказал психологическую помощь почти 11 тыс. участников СВО

Об этом сообщает Минздрав

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Фонд "Защитники Отечества" в период с июня 2023 года по январь текущего года оказал психологическую помощь свыше 18,5 тыс. граждан, в том числе почти 10,9 тыс. участникам специальной военной операции и членам их семей, сообщается в докладе об итогах работы Минздрава РФ в 2023 году.

"Государственный фонд "Защитники Отечества" с июня 2023 года по январь 2024 года оказал помощь 18 604 гражданам, в том числе 10 896 участникам СВО и членам их семей", - говорится в докладе об итогах работы министерства в 2023 году, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

В докладе отмечается, что в оказании помощи участвовали более 400 медицинских психологов и 27 врачей-психотерапевтов.

Минздрав Фонд "Защитники Отечество
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2017 года сократилась более чем на 35%

План "Ковер" введен в аэропорту Калуги из-за атаки беспилотников

Что произошло за день: суббота, 20 апреля

Над Московской и Тульской областями сбиты два малоразмерных воздушных шара ВСУ

Паводок в России

Река в Ишиме поднялась почти на метр за последние 12 часов

Паводок в России

Дезинфекцию проведут в Оренбурге после паводка

Дезинфекцию проведут в Оренбурге после паводка

Леса начали гореть в Башкирии из-за аномальной для апреля жары

Леса начали гореть в Башкирии из-за аномальной для апреля жары
Паводок в России

Уровень воды в тюменском Ишиме превысил исторический максимум

Уровень воды в тюменском Ишиме превысил исторический максимум
Паводок в России

Жителей более 20 курганских сел призвали срочно эвакуироваться

Беременная женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });