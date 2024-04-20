Фонд "Защитники Отечества" оказал психологическую помощь почти 11 тыс. участников СВО

Об этом сообщает Минздрав

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Фонд "Защитники Отечества" в период с июня 2023 года по январь текущего года оказал психологическую помощь свыше 18,5 тыс. граждан, в том числе почти 10,9 тыс. участникам специальной военной операции и членам их семей, сообщается в докладе об итогах работы Минздрава РФ в 2023 году.

"Государственный фонд "Защитники Отечества" с июня 2023 года по январь 2024 года оказал помощь 18 604 гражданам, в том числе 10 896 участникам СВО и членам их семей", - говорится в докладе об итогах работы министерства в 2023 году, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

В докладе отмечается, что в оказании помощи участвовали более 400 медицинских психологов и 27 врачей-психотерапевтов.