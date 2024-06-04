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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:24

Путин на ПМЭФ встретится с президентом Боливии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе проведут встречу в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, он (Арсе - ИФ) будет в Санкт-Петербурге и, конечно же, это будет хороший повод для двух президентов пообщаться, что они и сделают", - сказал Песков журналистам во вторник.

О деталях встречи он пообещал рассказать позднее.

ПМЭФ пройдет 5-8 июня.

Владимир Путин Луис Арсе Дмитрий Песков ПМЭФ Боливия
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