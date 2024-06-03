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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:48

Площадь лесных пожаров в Якутии за выходные увеличилась до 27 тысяч га

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Якутии площадь лесных пожаров увеличилась до 27 тысяч гектаров, их тушат 637 человек и 42 единицы техники, сообщил региональный оперштаб. В конце прошлой недели площадь пожаров в Якутии составляла почти 1 тысячу гектаров.

"На территории республики зафиксировано 24 лесных пожара на площади более 27 тыс. га и один ландшафтный на площади 50 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении.

Тушение осложняет ветер, высокая температура и сложный рельеф местности.

С 6 мая в Якутии объявлен пожароопасный сезон.

Якутия
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