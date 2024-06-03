ФСБ сообщила о задержании украинских агентов, готовивших теракты в Крыму

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании пяти членов украинской агентурной группы, планировавшей теракты в Крыму, в том числе в отношении военнослужащих Черноморского флота.

"Федеральной службой безопасности России вскрыта агентурная группа украинских спецслужб в городе Севастополе, созданная для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона", - рассказали в спецслужбе в понедельник.

В ФСБ заявили, что задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении лиц, причастных к подготовке по заданию спецслужб Украины диверсий и терактов на территории Севастополя, возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 205 ("Террористический акт"), 275 ("Государственная измена") УК РФ. Ранее они были осуждены по ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств").

"За совершенные деяния предусмотрено наказание вплоть до пожизненного", - напомнили в ФСБ.

В спецслужбе рассказали, что взрывные устройства, средства поражения доставлялись агентами с территории Украины почтовыми отправлениями, автобусными перевозками и закладывались в тайники. "Фотографии с координатами тайников пересылались украинским кураторам, которые впоследствии ставили задачи исполнителям по совершению конкретной диверсии или теракта. Все участники готовящихся ДТА не были знакомы друг с другом", - сообщили в ФСБ.

"Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины были уверены в безопасности своих агентов, но ФСБ России полностью контролировала их деятельность, что позволило предотвратить совершение терактов", - отмечается в сообщении.

Во время обысков у членов группы обнаружили три готовых к применению СВУ, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 5 кг, 600 грамм тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств. Обнаружено три тайника со средствами поражения.