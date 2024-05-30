ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов на железной дороге в Крыму

На видео фигуранты дела после задержания сообщили, что должны были останавливать поезда, чтобы по ним наносили ракетные удары

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании и аресте четырех человек, которые, по данным спецслужбы, готовили в Крыму серию терактов на железнодорожных объектах.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами", - заявили в ФСБ.

Как сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы, для осуществления терактов Главным управлением разведки министерства обороны Украины были завербованы пять жителей Крыма.

"Фигуранты планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма, что должно было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, руководил группой гражданин России, 1970 года рождения, "который получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за детонации СВУ при его извлечении из схрона в Республике Крым".

Остальные четверо фигурантов дают признательные показания.

В спецслужбе сообщили, что помимо подготовки терактов задержанные "выполняли задания по сбору и передаче украинской стороне сведений о местах дислокации и передвижениях ВС РФ, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данных об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств".

В ходе обысков были обнаружены 4 самодельных бомбы, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое массой около 1 кг, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также "средства связи, подтверждающие их контакты со спецслужбами Украины".

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о подготовке к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. З ст.222.1 УК РФ).

"Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием", - отметили в ЦОС.

Показания

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с задержанием и части опроса фигурантов дела о готовившихся терактах. Один из фигурантов дела сообщил, что куратор группы ставил им задачу "заложить взрывчатку, взорвать, остановить поезд, и после будет нанесен ракетный удар".

Эту информацию подтвердил и другой фигурант. Мужчина сказал, что от них требовалось "остановить поезд, чтобы потом взорвать ракетами".

Задержанные сообщили, что таких взрывов должно было быть несколько.

Также фигуранты дела признались, что "скидывали информацию (украинским спецслужбам) про объекты военные, военные колонны, где стоят". В телефоне одного из фигурантов обнаружены аудиосообщения, которые он отправлял куратору из ГУР МО Украины, в которых, в частности, сообщалось о передвижениях российских РСЗО "Град".