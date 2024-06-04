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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Уровень воды реки Ишим в Тюменской области продолжает снижаться

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Уровень воды в Ишиме снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 по Москве) 4 июня в селе Абатском Ишим опустился на 3 см - до 1031 см (критическая отметка - 960 см), в селе Викулово - на 6 см, до 1001 см (критическая отметка - 1000 см).

В городе Ишиме уровень реки к 3 июня снизился на 7 см, до 762 см - это ниже критической отметки, которая составляет 850 см.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что в Абатском и Викулово река опустится ниже критических отметок на этой неделе.

В Абатском и Викулово в начале мая река поднялась до исторических максимумов в 1236 см и 1169 см соответственно, в Ишиме 2 мая вода достигла рекордной отметки в 1064 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.

Хроника 30 марта – 04 июня 2024 годаПаводок в России
Ишим Тюменская область
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