Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Главы МЧС и Минстроя прибыли в пострадавшую от паводка Тюменскую область

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Главы МЧС и Минстроя Александр Куренков и Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область для контроля работ по сдерживанию паводка.

"Куренков и Файзуллин в Тобольске провели рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе. Заслушан доклад о ходе работ по укреплению дамб, в том числе в районе города Ишим и федеральной трассы Тюмень-Омск рядом с селом Абатское", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС РФ.

Главе МЧС России доложили о ликвидации последствий паводка и оказанию помощи пострадавшему населению, в частности, реализации мер социальной поддержки.

"В области идет устойчивое снижение уровня воды по руслу реки Ишим", - отмечается в сообщении.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы более 4 тыс. человек.

МЧС РФ Тюменская область Александр Куренков Ирек Файзуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что отношения России и КНР не направлены против кого бы то ни было

Арестованный во Владивостоке военнослужащий из США признал вину

В Пекине началась церемония официальной встречи Путина

В Пекине началась церемония официальной встречи Путина

Белгородский город Шебекино обстрелян из РСЗО, есть раненые

Пять украинских ракет ATACMS уничтожено над Крымом

В Севастополе сбито несколько воздушных целей

Минобороны РФ заявило об уничтожении двух авиабомб Hammer над Белгородчиной

Белгородский губернатор сообщил об атаке дронов ВСУ в трех населенных пунктах

Что произошло за день: среда, 15 мая

Минсельхоз РФ заявил о стабильной ситуации на рынках яиц и мяса птицы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });