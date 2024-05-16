Главы МЧС и Минстроя прибыли в пострадавшую от паводка Тюменскую область

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Главы МЧС и Минстроя Александр Куренков и Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область для контроля работ по сдерживанию паводка.

"Куренков и Файзуллин в Тобольске провели рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе. Заслушан доклад о ходе работ по укреплению дамб, в том числе в районе города Ишим и федеральной трассы Тюмень-Омск рядом с селом Абатское", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС РФ.

Главе МЧС России доложили о ликвидации последствий паводка и оказанию помощи пострадавшему населению, в частности, реализации мер социальной поддержки.

"В области идет устойчивое снижение уровня воды по руслу реки Ишим", - отмечается в сообщении.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы более 4 тыс. человек.