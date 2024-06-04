В Кремле понимают отказ ряда стран участвовать в швейцарской конференции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Целый ряд стран отказался от участия в швейцарской конференции по Украине, так как понимают бесполезность этого мероприятия и не хотят тратить свое время впустую, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается неучастия целого ряда стран, это абсолютно понятная позиция. Страны не хотят принимать участие в мероприятии, в котором нет целеполагания", - сказал он на брифинге, комментируя слова журналиста о том, что все больше стран отказываются от участия в конференции.

Он назвал готовящуюся конференцию "совершенно абсурдным занятием и праздным времяпрепровождением".

"Обсуждать Украину без участия России - это абсурдное целеполагание, и очевидно, что оно не ориентировано на какой-то результат. Поэтому очень многие страны не хотят тратить время впустую", - добавил Песков.

Его также спросили, нет ли у Кремля информации о планах Саудовской Аравии принять участие в этом мероприятии.

"Это - суверенное дело Саудовской Аравии", - ответил пресс-секретарь президента.

31 мая Песков сказал, что в Кремле поддерживают подход Китая, который считает бесперспективным проведение конференции по Украине без участия России.