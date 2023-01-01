Два температурных рекорда побиты в Санкт-Петербурге 1 января

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С аномального тепла, приведшего к рекордам, начался в Петербурге 2023 год, сообщил в воскресенье начальник Гидрометцентра северной столицы Александр Колесов.

В этот день зафиксирована самая теплая новогодняя ночь в истории метеонаблюдений в Петербурге - плюс 3,4 градуса. Предыдущий максимум был достигнут в 1937 году и составлял плюс 2,9 градуса.

Также 1 января наступившего года станет самым теплым для города: уже к 5:00 воздух прогрелся до плюс 4,8 градусов, в то время как максимальной для дня считалась температура плюс 4,5 градуса - показатель 2017 года.

Ранее синоптики прогнозировали в Петербурге похолодание со 2 января.