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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:24

Компанию-оператора карт "Мир" 5 июня возглавит Дубынин из Минцифры

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") с 5 июня возглавит Дмитрий Дубынин, сообщила НСПК.

К конце мая его кандидатура была одобрена Национальным финансовым советом.

Дубынин с 2013 по 2018 год был заместителем директора департамента координации информатизации в Минкомсвязи (бывшее название Минцифры). С 2018 по 2021 год он работал в Банке России, сначала на посту начальника управления анализа и развития финансовых технологий в департаменте финансовых технологий ЦБ, а затем стал заместителем директора этого департамента. С 2021 года он снова работал в Минцифры на должности директора департамента развития технологий цифровой идентификации.

Владимир Комлев, возглавлявший НСПК с ее создания, покинул свой пост 1 января 2024 года. С того дня его обязанности выполнял Олег Тишаков, ранее занимавший должность руководителя организационно-правового департамента.

OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) в сентябре 2022 года внес Комлева в список лиц, находящихся под блокирующими санкциями. Одновременно с этим также было опубликовано разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами России. После этого НСПК скрыла список стран-партнеров, а некоторые банки полностью прекратили сотрудничество с платежной системой.

В феврале 2024 года, США ввели санкции против самой НСПК. В компании заявляли, что они не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. При этом решение о приёме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно, со стороны платежной системы никаких ограничений нет.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.

OFAC Банк России Владимир Комлев Минцифры НСПК Мир Дмитрий Дубынин
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