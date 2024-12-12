НСПК сообщила о росте доли карт "Мир" по объему платежей до 64,1%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Доля карт "Мир" по объему платежей на III квартал 2024 года составила 64,1% рынка по сравнению с 52,5% на III квартал 2023 года, заявил журналистам глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

Количество выданных карт "Мир" на III квартал выросло почти в 1,5 раза и превысило 382 млн против 261 млн на III квартал 2023 года.

"Карты перевыпускаются постепенно, мы видим динамику, она связана в том числе с тем, что люди специально переходят на "Мир", либо платежные инструменты (карты Visa и Mastercard - ИФ) приходят в негодность", - сказал Дубынин.

"Постепенно они точно выйдут, потому что новые карты все выпускаются именно "Мир", но мы со своей стороны никаким образом не пытаемся это ускорить, для нас это не является целью (..) Мы прибываем в органическом росте (по картам "Мир" - ИФ), тенденция сохранится, я уверен", - добавил он.

Количество операций в Системе быстрых платежей за 11 месяцев 2024 года выросло до 11,8 млрд, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее (6,3 млрд операций). Их объем увеличился в 2,2 раза, до 60 трлн рублей с 27 трлн за 11 месяцев 2023 года.

Доля СБП в переводах между физлицами (с2с, client-to-client) за 11 месяцев выросла до 88,6% против 80% за аналогичный период прошлого года. Количество платежей государству (с2g, client-to-government, налоги, штрафы и т.д.) за 11 месяцев 2024 года составило 440 тысяч операций, их объем достиг 342,2 млн рублей.

По словам Дубынина, сейчас в приложении СБПэй можно прикрепить свою биометрию к нужному платежному счету для совершения покупок. В начале 2025 года такой функционал может появится в мобильных приложениях нескольких банков.

"Мы не пытаемся каким-то образом рынок сориентировать на наше мобильное приложение, чтобы все шли туда и это будет доступно только им, нет. Вот сейчас мы уже в рынок предоставили соответствующий программный код и инструкции, чтобы в мобильные приложения банков встраивать такую функциональность", - сказал глава НСПК.

"Мы ждем, что уже в первом квартале 2025 года, один банк уже стремится к встраиванию, уже определенные проверки у нас проходит и мы рассчитываем, что это произойдет несколько раньше, но там на очереди еще стоят несколько банков, которые также хотят такую функцию у себя встроить", - добавил он.

Кроме того, НСПК в следующем году будет работать над технологией customer-presented QR (платежный QR-код, который покупатель показывает на кассе). А также тестировать с банками решение "Волна", которое позволяет бесконтактно оплачивать покупки пользователям iOS и Android устройств, работающее с помощью Bluetooth (BLE).

"Мы в течение двух кварталов 2025 года мы планируем оттестироваться (решение "Волна"- ИФ). Дальше уже по заинтересованности банков будем смотреть, если потребуется, будем помогать в том числе в тиражировании такого решения", - сказал Дубынин.

"Еще один интересный проект, который мы сейчас делаем, мы к нему подходим тоже, это персональный QR. В том же режиме с банками сейчас, прорабатываем технологический стек, клиентские пути. Есть также интересанты среди банков, которые хотят в этом проекте участвовать. Чуть позже будем уже рассказывать, когда будет уже информация по сути о том, как у нас будут планироваться сценарии пилотирования, участники", - добавил он.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.