В МИД РФ заявили, что делегация талибов едет на ПМЭФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В МИД РФ опровергли сообщения о том, что делегация талибов (движение "Талибан" признано в РФ террористической организацией) отказалась участвовать в стартующем на этой неделе Петербургском международном экономическом форуме.

"Я думаю, это фейк чистой воды", - сказал журналистам во вторник директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"Со мной по вотсапу переписывался министр труда Афганистана, который едет в Санкт-Петербург. И я не исключаю, что он уже там", - добавил он.

По словам дипломата, афганского министра труда "сопровождает председатель торгово-промышленной палаты и еще один сотрудник".

"Поэтому это чистый фейк, он будет. Прорабатываются его встречи с официальными российскими представителями", - заявил Кабулов.