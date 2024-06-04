В Кремле не обсуждают объединение республики Алтай и Алтайского края

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не обсуждают возможность объединения республики Алтай и Алтайского края, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь никакого обсуждения на этот счет нет", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края.

"Каждый конкретный случай уникален. Здесь нет никаких обсуждений. Эта тема не на повестке дня у нас", - заявил представитель Кремля.

Ранее во вторник глава республики Алтай Олег Хорохордин заявил об уходе с поста руководителя региона в связи с переходом на новую работу.