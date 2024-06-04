Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

В Кремле не обсуждают объединение республики Алтай и Алтайского края

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не обсуждают возможность объединения республики Алтай и Алтайского края, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь никакого обсуждения на этот счет нет", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края.

"Каждый конкретный случай уникален. Здесь нет никаких обсуждений. Эта тема не на повестке дня у нас", - заявил представитель Кремля.

Ранее во вторник глава республики Алтай Олег Хорохордин заявил об уходе с поста руководителя региона в связи с переходом на новую работу.

Дмитрий Песков Олег Хорохордин Республика Алтай Алтайский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай

В МИД РФ заявили, что делегация талибов едет на ПМЭФ

Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай

Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай

Почти 370 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике

Почти 370 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике
Налоговая реформа

Нефтегазовые поступления в бюджет РФ в 2024г уменьшатся на 520 млрд руб.

Нефтегазовые поступления в бюджет РФ в 2024г уменьшатся на 520 млрд руб.

Что произошло за день: понедельник, 3 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });