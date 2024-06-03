Федеральный режим ЧС из-за заморозков могут ввести в РФ до конца недели

Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Режим ЧС федерального уровня из-за заморозков может быть веден в России до конца недели.

"ЧС ожидаем ввести до конца недели. Мы обращение в МЧС уже подали. Соответственно, ожидаем комиссию. Очень надеемся, что до конца недели этот вопрос будет решен", - сообщила "Интерфаксу" министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"И дальше будем работать со страховыми компаниями, чтобы все наши сельхозпроизводители получили выплаты. На это будем обращать особое внимание", - подчеркнула она.

Глава Минсельхоза сообщила, что от аномальных майских заморозков в этом году посевы погибли более чем на 1 млн га, повреждены на 600 тыс. га. Есть случаи гибели и плодовых насаждений.

Как сообщалось, в настоящее время режим ЧС введен в 10 регионах РФ.