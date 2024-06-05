Набор в вузы на бюджет начнут формировать по кадровому прогнозу с 2024-25 учебного года

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Прогноз по потребностям экономики России в кадрах станет основой для формирования контрольных цифр приема на бюджетные места с 2024-2025 учебного года, сообщил в Совете Федерации глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"При обновлении системы высшего образования существенно скорректируем установление контрольных цифр приема на бюджетные места, уже с этого года основой для планирования и распределения таких мест будет единый прогноз кадровой потребности, и его ежегодно будет готовить министерство труда и социальной защиты", - сказал он.

Он добавил, что с учетом результатов пилотного проекта по обновлению системы высшего образования в стране изменится аспирантура и магистратура.

"Магистратура перестанет быть образовательным довеском к бакалавриату, займет свое место в системе непрерывного образования, как программа углубления специализации на основе полученного практического опыта", - объяснил министр, добавив, что аспирантура сосредоточится на подготовке исследователей и преподавателей.

По его словам, целью аспирантуры должен быть не диплом, а защита диссертации на соискание ученой степени. "Фактически переход к новой модели уже идет полным ходом, университеты пилотного проекта расширяют прием", - сказал Фальков.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что пятилетний прогноз кадровой потребности экономики будет подготовлен к концу 2024 года. Она сказала, что такой прогноз будет ежегодно меняться в зависимости от потребностей экономики. В конце мая сроки подготовки кадрового прогноза подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

12 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования". В соответствии с указом в 2023/24, 2024/25 и 2025/26 учебных годах будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования - базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования - аспирантура.

На уровне специализированного образования будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и программы ассистентуры-стажировки.

Пилотный проект реализовывается в Балтийском федеральном университете имени Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете и Томском госуниверситете.