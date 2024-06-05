ЦИК РФ выявил три случая двойного голосования на выборах президента в марте

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России смогла обнаружить только три случая повторного голосования на прошедших в марте выборах президента РФ, сообщил член Центризбиркома Антон Лопатин.

"ЦИК России завершила работу совместно с избирательными комиссиями РФ по проверке однократности получения избирателями бюллетеня для голосования. (...) Проверка касалась 89 субъектов РФ, проверке подлежала информация с 6 946 участковых избирательных комиссий, в том числе девяти участковых избирательных комиссий, которые были образованы за рубежом в семи странах. (...) В результате проверок было установлено три избирателя, которые получили бюллетень для голосования два раза", - сказал Лопатин на заседании ЦИК в среду.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что на выборах президента проголосовали более 87 млн человек.

По словам Лопатина, "конечно, по сравнению с большой явкой, с большим количеством избирателей, которые приняли участие в голосовании, наверное, это немного". "Вместе с тем этот инструмент рабочая группа уже не первый год применяет, очевидно, что он работает и будет работать и дальше. У нас есть все инструменты, чтобы рабочая группа таких недобросовестных граждан выявляла", - сказал член ЦИК.

10 апреля сообщалось, что ЦИК России создаст рабочую группу, которая проведет проверку однократности получения избирателями бюллетеней для голосования на выборах президента РФ, которые прошли в марте этого года. В рабочую группу вошли восемь членов ЦИК, а также представители Федерального центра информатизации при ЦИК России.

По словам Лопатина, были проверены 4 630 подписей в списках избирателей, а также внимательно изучена информация в СМИ и соцсетях.

"В соответствии с постановлением ЦИК России были вскрыты списки на 6 946 избирательных участках, это очень большая цифра и очень серьезная работа, поэтому она заняла какое-то время", - сказал Лопатин.

Рабочей группой были организованы мероприятия по проверке однократности получения бюллетеня для голосования избирателями, которые подали заявления о голосовании по месту нахождения, но тем не менее вернулись на участок по месту своего жительства и проголосовали (такое право у них есть по закону об основных гарантиях избирательных прав). "Была проанализирована информация обо всех фактах возвращения избирателей для голосования на избирательные участки по месту жительства, полученных из избирательных комиссий субъектов РФ", - сказал член ЦИК.

Случаи повторного голосования на выборах в марте

В первом случае житель Курской области проголосовал досрочно на УИК №1015 по месту жительства, а затем 15 марта - на УИК №124 по месту временного пребывания в больнице, где находился на стационарном лечении. "Это нарушение выявила самостоятельно избирательная комиссия Курской области непосредственно в дни голосования. Более того, по этому случаю уже судом (он) привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст. 5.22 КоАП РФ", - сказал Лопатин.

Второй случай связан с жителем Кировской области, который 16 марта проголосовал на УИК №703 по месту нахождения в Мариуполе, а затем на 716-м участке в том же городе по месту пребывания в строительной компании, где он работал. "Несколько запутанная история, мы с ней внимательно разбирались", - сказал Лопатин и добавил, что этот избиратель в ходе проверки сказал, что "да, он думал - не подумал".

Кроме того, по словам Лопатина, также даны все пояснения членов участковых и территориальной комиссии. Материалы по второму случаю были переданы в МВД.

Третий случай касается жителя республики Марий Эл, который 15 марта проголосовал на УИК №427 по месту жительства, а на следующий день, 16 марта, отдал свой голос снова, на этот раз на участке №690 по местонахождению в Москве на основании ранее поданного заявления. "Совместно с избирательными комиссиями Москвы и Марий Эл мы этот вопрос внимательно изучили. Действительно, есть состав, и материалы, которые так же, как и в предыдущем случае, мы будем передавать в МВД", - сказал Лопатин.

Выборы президента РФ

Голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Ранее со ссылкой на данные ЦИК сообщалось, что Путин победил на выборах с 87,28% голосов. На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Харитонов с 4,31% голосов. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Даванков с 3,85% голосов. На четвертом месте - глава партии ЛДПР Слуцкий с 3,2% голосов избирателей.