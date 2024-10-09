ЦИК подтвердил, что на выборах в Госдуму голосования за одномандатников за рубежом не будет

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - На выборах в Госдуму голосование по одномандатным округам за рубежом не проводится в соответствии с законом, который был принят в мае 2023 года, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

"Информация поступила (...), что у нас теперь не будет голосования по одномандатным округам за рубежом. Это действительно так, закон на эту тему принят в мае 2023 года. По этому закону уже проходили дополнительные выборы в Государственную думу по семи одномандатным округам, где уже не было голосования за рубежом", - сказал Булаев на заседании ЦИК.

"Ведомости" 8 октября сообщили, что выборы Госдумы в 2026 году пройдут по новым правилам. Из 450 депутатов Госдумы половина выбирается по партийным спискам, а половина - по одномандатным округам. В материале отмечалось, что эти выборы пройдут по новым правилам для граждан, проживающих за рубежом: они не смогут голосовать за кандидатов-одномандатников в регионе своей прописки и смогут отдавать свои голоса только за партийные списки.