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Главред Republic заочно арестован по делу о фейках про ВС РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал главного редактора издания Republic (признано в РФ иноагентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В отношении Колезева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в РФ", - сказали в суде в среду.

Колезеву, по данным суда, заочно предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Он объявлен в розыск.

Претензии к Колезеву связаны с распространением ложной, по версии следствия, информации о специальной военной операции РФ на территории Украины.

Дмитрий Колезев Republic Москва
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