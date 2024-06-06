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Титов не видит последствий для бизнес-климата в исках Генпрокуратуры об изъятии активов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Председатель Координационного Совета Института экономики роста имени Столыпина, глава Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" Борис Титов не считает, что иски прокуроров о возврате в собственность государства ряда активов компаний как-либо скажутся на бизнес-климате в России.

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"Что касается о влиянии этих кейсов на бизнес-климат, то сегодня мы в принципе особо не можем говорить о западных иностранных инвестициях. А инвесторы с востока, я не думаю, что на это каким-то образом реагируют", - сказал он "Интерфаксу" на полях Петербургского международного экономического форума.

Титов также отметил, что, по его мнению, иски прокуроров не носят массовости.

"Мы считаем, что это все-таки отдельные акции, которые связаны с ошибками прошлой приватизации или какими-то сегодняшними проблемами у этих компаний. Мы не считаем, что это какая-то массовая компания", - сказал он.

В апреле на съезде РСПП президент Владимир Путин разъяснил, что возврат бизнеса в госсобственность оправдан в случае, когда действия собственника наносят ущерб безопасности государства. Он повторил, что ни о каком пересмотре итогов приватизации речи не идет.

Полный текст интервью с Титовым читайте на сайте "Интерфакса".

Борис Титов Владимир Путин РСПП Генпрокуратура
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