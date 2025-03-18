Путин на коллегии Генпрокуратуры потребует защищать интересы российского бизнеса

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил на съезде РСПП, что на коллегии Генпрокуратуры 19 марта вновь потребует защищать интересы российского бизнеса.

"Я все время говорю на всех коллегиях, завтра там (на коллегии Генпрокуратуры) буду говорить - необходимо защищать интересы российского бизнеса, нужно делать все для того, чтобы правовая система способствовала тому, чтобы бизнес шел именно сюда (в Россию), ничего не боялся, чтобы судебная система была независимой и эффективно работающей", - сказал президент.

Он подчеркнул, что еще нужно много над чем работать, и "будем все для этого делать".