Поставки американского оружия Украине позволяют ей улучшать ситуацию на поле боя

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Последние поставки американского оружия Украине уже приносят конкретные результаты, заявил журналистам советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что "поставки оружия в масштабах и количестве уже приносят результаты на поле боя в последние дни и недели", ситуация меняется.

"Сейчас у них есть оружие, в котором они нуждаются. Но им надо больше, (...) и мы работаем над этим, (...) мы собираемся его поставить", - сказал Салливан.

По словам чиновника, "Украина пребывала в глубокой дыре" из-за задержек с поставками необходимого ей вооружения, и "в настоящее время она из нее выбирается".