Путин пока не распоряжался начать поставки высокоточного оружия другим странам

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия пока не поставляет высокоточное оружие в другие страны, которые испытывают давление Запада, но оставляет за собой право это делать, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.

"Мы пока не поставляем, пока, но мы оставляем за собой право это делать тем государствам, либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера, со стороны тех стран, которые поставляют оружие на Украину и призывают использовать против нас, против нашей российской территории", - сказал он.

"Если они поставляют в зону боевых действий, и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы тогда не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать?" - продолжил президент.

"Сказать, что мы завтра будем это делать, я тоже не готов, потому что в любом случае любая такая поставка сопряжена с целым рядом обстоятельств, которые так или иначе влияют на определенные регионы мира, и мы должны, конечно, об этом подумать", - сказал он.

5 июня на встрече с руководителями иностранных информагентств президент заявил, что Москва рассматривает вопрос об асимметричном ответе на поставки Украине высокоточного оружия для ударов по российской территории.

"Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории, создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России", - сказал он.