Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на экспорт риса до конца года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на экспорт риса до 31 декабря 2024 года.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru.

В настоящее время запрет действует по 30 июня. Он не распространяется на поставки в страны ЕАЭС. Предусмотрен и ряд других исключений.

О том, что запрет будет пролонгирован, на минувшей неделе завил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

РФ запретила экспорт риса 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основное место производства риса в стране), которая произошла в апреле и привела к сокращению урожая риса в России до 797,6 тыс. тонн с 1,076 млн тонн в 2021 году. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. В последующем на гидроузле проводились ремонтные работы. Ограничение на экспорт действовало по 31 декабря 2022 года, затем было продлено с 1 января по 30 июня 2023 года, с 1 июля по 31 декабря 2023 года, с 1 января по 30 июня 2024 года.

Как заявил Патрушев, объемы производства риса увеличиваются. "Но пока они все еще не достигли тех показателей, которые бы нам позволили спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке. Поэтому по рису мы пока наше решение по запрету пролонгируем", - объяснял он необходимость продления ограничения.