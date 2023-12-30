Россия продлила запрет на экспорт риса на первое полугодие 2024 года

Уборка риса в Крыму Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило запрет на экспорт риса на I полугодие 2024 года и утвердило квоты на беспошлинный вывоз сельхозпродукции из новых регионов

Как сообщается в пресс-релизе, решение о запрете на экспорт риса и рисовой крупы принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

Еще одним постановлением правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

с 1 января 2024 года квота на экспорт зерновых (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза) из новых регионов составит 2,1 млн т, подсолнечного масла - 106,5 тыс. т, подсолнечного шрота - 140,9 тыс. т.

Квоты будут действовать до 31 декабря 2024 года. "Решение принято с учетом достаточной обеспеченности внутреннего рынка такой продукцией и позволит поддержать производителей из новых регионов, так как они смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж", - поясняется в пресс-релизе.

Для запрета на вывоз риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. Он не будет распространяться на поставки в государства - члены ЕАЭС, а также Абхазию и Южную Осетию, на поставки за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

РФ запретила экспорт риса 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основной производитель риса в стране), которая произошла в апреле и привела к сокращению урожая риса в РФ до 797,6 тыс. тонн с 1,076 млн тонн в 2021 году. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. В последующем на гидроузле проводились ремонтные работы. Ограничение на экспорт действовало по 31 декабря 2022 года, затем было продлено с 1 января по 30 июня 2023 года и с 1 июля по 31 декабря 2023 года.